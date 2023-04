Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Brilons neuer Polizeichef

Michael Padberg ist neuer Leiter der Polizeiwache Brilon. Er hat das Amt von Andreas Schober übernommen, der zum Führungs- und Lagedienst der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis gewechselt ist. Herr Padberg übernimmt mit der Polizeiwache Brilon eine der drei größten Polizeiwachen im Hochsauerlandkreis. Seit 01. Februar ist er bereits als Polizeichef in Brilon tätig und wurde jetzt durch Landrat Dr. Schneider und Abteilungsleiter Polizei Polizeidirektor Klaus Bunse vorgestellt. Zuletzt war der 56-Jährige als Dienstgruppenleiter auf der Leitstelle in Meschede eingesetzt. Erfahrungen als Leiter einer Polizeiwache konnte der verheiratete Vater von zwei Kindern bereits in Winterberg sammeln. Sieben Jahre lang war er dort als Wachleiter tätig. Michael Padberg ist seit 1987 bei der Polizei NRW und seit 1997 im HSK im Dienst. Als Wachleiter Brilon ist Michael Padberg Polizeichef für die Stadtgebiete Brilon und Olsberg.

