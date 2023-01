Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Sachbeschädigung an Pkw in Clausthal-Zellerfeld

Goslar (ots)

In der Nacht vom 18.01.2023 auf den 19.01.2023 kam es im Bereich der Straße "Am Ostbahnhof", vermutlich auf dem Parkplatz eines dortigen Einkaufsmarktes (CLZ), zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw.

Die 26-jährige Halterin eines Ford Fiesta habe beim Öffnen der Fahrertür am Morgen festgestellt, dass zwei ihrer Autoreifen beschädigt worden seien. In einer Autowerkstatt konnte anschließend die Ursache festgestellt werden. Unbekannte Täter hätten die beiden Reifen mittels unbekanntem Werkzeug zerstochen. Der Schaden beläuft sich auf geschätzte 300EUR. Die Sachbeschädigung wurde im PK Oberharz zur Anzeige gebracht. Für sachdienliche Hinweise wenden Sie sich bitte an das Polizeikommissariat Oberharz

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell