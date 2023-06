Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbrecher auf frischer Tat gefasst

Apolda (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, gegen 03:00 Uhr konnten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Apolda zwei dreiste Einbrecher stellen. Während ihrer Streifentätigkeit entdeckten die Beamten am Heidenberg in Apolda eine aufstehende Hauseingangstür. Nach weiterer Prüfung vor Ort konnten sie zwei männliche Personen im Haus beobachten, welche sich daraufhin weiter ins Haus flüchteten und versteckten. Weitere Kräfte wurden hinzugerufen und die Männer konnten in einem Raum des Wohnhauses aufgefunden und schließlich gestellt werden. Die beiden Männer im Alter von 19 und 39 Jahren sind bereits polizeilich bekannt, unter anderem wegen diverser Einbruchsdelikte. Sie wurden festgenommen und auf die Dienstelle gebracht. Der 53-jährige Hauseigentümer selbst hatte zur Tatzeit im Haus geschlafen und nichts von der Tat mitbekommen. Im Haus konnten zwei Taschen der Täter festgestellt werden, welche vermutlich zum Abtransport des Beuteguts bereitgestellt wurden. Beide Personen befinden sich zurzeit im polizeilichen Gewahrsam der PI Apolda. Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Jena hat die Ermittlungen vor Ort übernommen.

