POL-SE: Halstenbek - Geschädigter vertreibt Einbrecher - Polizei sucht Zeugen nach versuchtem Wohnungseinbruchdiebstahl in Einfamilienhaus

Bad Segeberg (ots) - Am Mittwoch (16.11.2022) ist es in der Rathausallee zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl gekommen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen bemerkte eine 57-jährige Norderstedterin am Nachmittag den Einbruch in ihre Wohnung. Die Tat dürfte sich in der Zeit zwischen 04:00 Uhr und 16:00 Uhr ereignet haben. Nachdem die Täter die Wohnräume durchsucht ...

