LPI-J: Diebstahl aus PKW

Weimar (ots) - Ein 73-jährier Golf-Fahrer wollte gegen 13:20 Uhr vom Baumschulenweg zum Lindenberg abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines gerade in den Baumschulenweg abbiegenden Mercedes Sprinter und fuhr diesem in die linke Fahrzeugseite. Dabei entstand ein Sachschaden von 4.000 Euro am Mercedes, der Schaden am Golf beläuft sich auf 3.000 Euro. Es entstand kein Personenschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

