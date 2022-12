Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Mehrere Einbrüche in der Vorstadt

Bild-Infos

Download

Grünstadt (ots)

Zwischen Freitagmittag (16.12.2022) und Montagmorgen (19.12.2022) kam es zu drei Einbrüchen und einem Einbruchversuch im "Ärztehaus" in der Vorstadt. Unbekannte Täter gingen eine Arztpraxis an und entwendeten hier einen Tresor. Der Gesamtschaden beläuft sich hier auf ca. 2.500 Euro. Aus einer Physiotherapie-Praxis wurden nach gewaltsamen Eindringens Bargeld und ein Staubsauger gestohlen. Der Gesamtschaden hier beträgt etwa 820 Euro. Außerdem gelang es den Tätern in die Räumlichkeiten einer Pflege-Beratungsstelle einzudringen. Diebesgut war in diesem Fall ein Notebook. Schadenshöhe in diesem Fall etwa 900 Euro. Schließlich wurde von dem/den Unbekannten die Apotheke angegangen. Warum es in diesem Fall beim Einbruchsversuch blieb, ist nicht bekannt. Hinweise zu Tat und Täterschaft nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt (06359/9312-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell