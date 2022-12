Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Beim Spazieren von Hunden gebissen

Grünstadt / Dirmstein (ots)

Am Freitagnachmittag wurde eine 47-jährige Hundebesitzerin beim Spazierengehen auf einem Feldweg in der Nähe von Dirmstein von zwei Hunden zweier Frauen angegriffen. Die Hunde der Beschuldigten rissen sich unvermittelt los und gingen auf die anderen Hunde los. Die Geschädigte wollte zunächst ihre eigenen Hunde vor dem Angriff schützen. Sie wurde dann aber auch von den Hunden angefallen und erlitt mehrere Bisswunden an der linken und rechten Hand. Die Geschädigte ging blutend zu Boden. Ihre Hunde hatten ebenfalls blutende Bisswunden erlitten. Die Beschuldigten entfernten sich dann mit ihren Hunden in Richtung Dirmstein, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Der Vorgang wurde von zwei Zeugen beobachtet, die der Geschädigten letztlich helfen konnten. Sie ließ ihre Verletzungen im Krankenhaus versorgen. Außerdem mussten ihre Hunde vom Tierarzt behandelt werden. Die Ermittlungen zu den unbekannten Täterinnen dauern noch an. Hinweise können Sie an die Polizeiinspektion Grünstadt richten.

