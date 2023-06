Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Jena (ots)

Wie ein Zeuge am Donnerstagvormittag, kurz vor 12 Uhr, mitteilte, beobachtete dieser eine Körperverletzung. Eine Frau schlug und trat auf einen Mann ein. Auch habe die Frau mehrere Gegenstände aus dem Rucksack des Mannes entnommen und auf den Gehweg im Bereich Naumburger Straße und Rautal geworfen. Als eine Straßenbahn angefahren kam sammelten beide Beteiligte die Sachen rasche in und bestiegen die Bahn. Derzeit sind sowohl die Frau als auch der Mann unbekannt. Auch zur Bekleidung der beiden Protagonisten konnte vor Ort nichts in Erfahrung gebracht werden. Lediglich, dass die Frau rote Haare hatte und einen gestreiften Pullover trug und der Mann ein schwarzes Basecap aufhatte. Zur weiteren Ermittlungen der benannten Straftat sucht die Polizei Jena nunmehr Zeugen. Wer Hinweise zur Tathandlung sowie den beteiligten Personen geben kann wird gebeten sich telefonisch unter 03641 810 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de zu melden.

