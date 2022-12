LPI-NDH: Schuppenbrand aufgrund heißer Asche

Sondershausen (ots) - Im Laufe der letzten Nacht stahlen unbekannte Diebe in Sondershausen verkaufsfertige Weihnachtsbäume. Aus dem Verkaufsstand in der Frankenhäuser Straße wurden ca. 60 Nordmanntannen und eine unbegrenzte Anzahl kleinerer Bäumchen entwendet. Der Beuteschaden liegt im vierstelligen Bereich. Täterhinweise liegen aktuell nicht vor. Durch die Polizei wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr