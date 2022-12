Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Täterfestnahme mit Spezialkräften des LKA

Görsbach (ots)

Ein größerer Polizeieinsatz beschäftigte am gestrigen Abend die Einsatzkräfte der Nordhäuser Polizei in der Ortslage Görsbach. Im Tagesverlauf kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Hierbei soll auch ein pistolenähnlicher Gegenstand eine Rolle gespielt haben. Mit Unterstützung der Verhandlungsgruppe des Landeskriminalamtes und des Spezialeinsatzkommandos wurde der 69-jährige Täter in der Nacht widerstandslos festgenommen. Alle weiteren Ermittlungen übernahm die Kriminalpolizei.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell