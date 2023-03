Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: An Straßenbahnhaltestelle beleidigt - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am Sonntag gegen 13:30 Uhr wird eine bisher unbekannte Frau durch einen Mann an der Straßenbahnhaltestelle "Alter Meßplatz" zunächst angesprochen und nach einer Zigarette befragt. Es entsteht eine kurzzeitige Kommunikation an deren Ende der Mann versucht der Dame unter ihr knielanges Pulloverkleid zu schauen und ihr an das Gesäß zu fassen. Dies kann durch die Frau verhindert werden. Der Mann entfernt sich im Anschluss fußläufig über die Kurpfalzbrücke in Richtung Innenstadt. Die Frau steigt unbekannter Weise in die Straßenbahn i.R. Sandhofen.

Die alarmierte Polizei konnte den amtsbekannten Mann im Rahmen der Fahndung feststellen und einer Kontrolle unterziehen.

Die Kriminalpolizei Heidelberg hat die Ermittlungen u.a. wegen Beleidigung auf sexueller Grundlage aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben könne, werden gebeten, sich unter 0621/ 174 4444 bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell