POL-EL: Vrees - Einbruch in Bäckerei

Lähden (ots) - Am Freitagmorgen kam es in Lähden gegen 2 Uhr zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter begaben sich zu einem Lebensmittelgeschäft an der Straße "Im Dorf", rissen dort gewaltsam einen an der Fassade angebrachten Zigarettenautomaten von der Wand und entwendeten diesen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haselünne unter der ...

