POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Auf Heimweg vom Mathaisemarkt ausgeraubt - Täterfestnahme

Mannheim (ots) - Am Samstagabend wendete ein 19-Jähriger gegen 19.26 Uhr in der Kurpfalzstraße auf Höhe des Quadrats B 1 mit seiner Mercedes-Benz A-Klasse über die Gleise und übersah hierbei eine in gleiche Richtung fahrende Straßenbahn. Beim folgenden Zusammenstoß zog sich der junge Mann leichte Verletzungen in Form von Prellungen zu. In der Straßenbahn wurde ...

mehr