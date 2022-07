Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220729 - 0828 Frankfurt/Nieder-Erlenbach: Verkehrsunfallflucht

Frankfurt (ots)

(lo) Am Donnerstag (28. Juli 2022) gegen 22:55 Uhr kam es in der Niedereschbacher Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einer Autofahrerin.

Eine 44-jährige weibliche Personen bestieg Donnerstagnachts trotz alkoholisiertem Zustand ihr Fahrzeug und befuhr damit die Niedereschbacher Straße in Richtung Osten. Jedoch nutzte Sie für die Fahrt nach Hause die Gegenspur und stieß in Höhe der Bushaltestelle "Kurmarkstraße" mit einem Fahrradfahrer, der ihr entgegen geradelt kam, zusammen. Obwohl der Geschädigte am Boden liegen blieb, kam die Beschuldigte ihren gesetzlichen Pflichten nicht nach und entfernte sich von der Unfallstelle. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnte die Dame an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Hierbei stellten die Beamten einen Atemalkoholwert von 2,3 Promille fest.

Für Folgemaßnahmen begleitete die Beschuldigte die Streife ins Polizeipräsidium. Sie muss sich wegen dem Verdacht der Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. Der Fahrradfahrer war ansprechbar und wurde für weitere medizinische Untersuchungen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell