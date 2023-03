Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Peugeot beschädigt und weggefahren - Unfallzeugen gesucht

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagabend zwischen 18:00 und 23:45 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Täter bzw. eine unbekannte Täterin einen Peugeot, welcher am rechten Fahrbahnrand in der Richard-Wagner-Straße geparkt war und verursachte so einen Sachschaden von rund 7.000 Euro. Der oder die Unbekannte streifte das Fahrzeug vermutlich im Vorbeifahren und beschädigte dieses im vorderen linken Bereich. Danach flüchtete der Verursacher oder die Verursacherin von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch unter Tel.: 06222/5709-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell