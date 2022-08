Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Dreiste Verkehrsunfallflucht

Vettelschoß (ots)

Am Samstagnachmittag kam es zu einer Kollision zweier Pkw. Die beiden Unfallbeteiligten kamen vom Rewe-Markt in Notscheid und fuhren hintereinander in Richtung Verkehrskreisel. Beide Fahrzeuge mussten verkehrsbedingt anhalten, wobei der fordere Pkw etwas zu weit in die Fahrbahn des Kreisels gefahren war und deshalb zurück setzte. Hierbei übersah er den Pkw dahinter und stieß gegen das Fahrzeug. Um keinen Stau am Kreisel zu verursachen verabredeten sich beide Fahrer zu einem nahegelegenen Parkplatz zu fahren, um dort das weitere Vorgehen zu besprechen und die Personalien auszutauschen. Der 24-jährige Verursacher fuhr aber weiter und kümmerte sich nicht mehr um die Schadensregulierung. Über die Polizeiinspektion in Altenkirchen konnte er ermittelt werden. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

