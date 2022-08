Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl aus Garage

Vettelschoß (ots)

Während eines Kurzurlaubs entwendeten unbekannte Täter einige Werkzeuge und Elektromaschinen aus einer Garage an einem Wohnhaus im Kauer Ring. Die Täter gelangten vermutlich durch eine Seitentür in die Garage. Den Diebstahl stellte der Eigentümer am Samstagmorgen fest. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

