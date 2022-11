Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.11.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: PKW beschädigt und davongefahren - Zeugen gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person am Donnerstag in der Wannenäckerstraße in Heilbronn. Eine 51-Jährige parkte ihren Audi gegen 6 Uhr in einer Parkbucht, um zur Arbeit zu gehen. Als sie gegen 19.15 Uhr zu ihrem PKW zurückkam, stellte sie den Schaden am Kofferraum fest. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen, Telefon 07131 204060, zu melden.

Heilbronn: Auffahrunfall mit einer Verletzten

Nach einem Auffahrunfall am Donnerstagmittag in der Großgartacher Straße musste eine 43-Jährige vom Rettungsdienst behandelt werden. Die Frau hielt gegen 15.45 Uhr mit ihrem Ford verkehrsbedingt an. Diesen Umstand übersah vermutlich ein 68-jähriger Citroen-Fahrer und fuhr auf den PKW der 43-Jährigen auf. Bei dem Zusammenstoß wurde der Ford so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Die Fahrerin des Fords wurde leicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang nicht bekannt.

Neckarsulm: Fahrradfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Eine Verletzte und geringer Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls in der Binswanger Straße in Neckarsulm am Donnerstagmorgen. Ein 63-Jähriger befuhr gegen 6.30 Uhr den Mühlweg und übersah vermutlich beim Linksabbiegen eine 49-jährige Fahrradfahrerin die auf der vorfahrtsberechtigten Straße unterwegs war und kollidierte mit dieser. Bei dem Zusammenstoß wurde die Frau leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Beilstein: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Eine bisher unbekannte Person beschädigte mit einem schwarzen SUV am Donnerstagmorgen ein geparktes Auto im Herrweg in Beilstein. Anschließend entfernte sich der Fahrer oder die Fahrerin von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Gegen 10.30 Uhr konnten zwei Zeuginnen beobachten, wie der Geländewagen den Außenspiegel des Ford streifte und anschließend davonfuhr. Die beiden Jugendlichen konnten das Kennzeichen ablesen und dies dem Ford-Besitzer mitteilen. Da die Personalien und Erreichbarkeit der beiden Mädchen der Polizei nicht bekannt sind, werden diese und mögliche weitere Zeugen des Unfalls gebeten,sich mit dem Polizeirevier in Weinsberg, Telefon 07134 9920, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell