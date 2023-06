LPI-J: Nachts in der Schule

Saale-Holzland-Kreis (ots) - In der Crossener Straße der Stahlwerker ereignete sich am Donnerstag zwischen 12 und 15 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein unbekanntes Fahrzeug fuhr gegen einen geparkten Pkw Audi. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher pflichtwidrig. Dem Spurenbild zu folgern verursachte ein dunkles Fahrzeug beim Ausparkvorgang den Schaden am Audi. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Rückfragen ...

mehr