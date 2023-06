Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kontrollverlust löst Kettenreaktion au

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Die Kontrolle über ihren Pkw Opel verlor am Donnerstagvormittag eine 62-jährige Frau. Diese befuhr die Dorfstraße in Schöps. In der Folge kam sie nach links von der Fahrbahn ab und stieß hier gegen einen geparkten Pkw VW. Diesen wiederum schob die Wucht des Aufpralls gegen die davor geparkten Pkw Renault du Opel Sowohl der Opel der Frau als auch der VW waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Bei dem Unfall verletzte sich die Frau leicht.

