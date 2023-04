Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Unterschätzte Lebensgefahr: Gleisüberschreitungen - Einladung zum Präventionstermin der Bundespolizei am Bahnhof Köln-Süd

Am Freitag, den 14.04.2023 um 11 Uhr, lädt die Bundespolizei Köln interessierte Medienvertreter -und vertreterinnen zu einem Präventionstermin am Bahnhof Köln-Süd ein. Bereits vor einigen Tagen wurde dort durch die Bundespolizei zusammen mit der Deutschen Bahn ein Warnbanner aufgehängt. Botschaft: Vor den Lebensgefahren im Bahnbereich warnen und potenzielle Gleisüberscheiter/innen abhalten! Bei dem Termin klärt die Bundespolizei zusammen mit der Deutschen Bahn gegen die Gefahren der Bahnanlagen mit Schwerpunkt Gleisüberschreitungen auf und nimmt noch mal Bezug zu den Gleissperrungen an Veranstaltungstagen wie dem Karneval - denn keine Abkürzung ist es wert, sein Leben aufs Spiel zu setzen!

- Bahnanlagen sind keine Spielplätze oder Treffpunkte - Betreten des Gleisbereichs ist immer lebensgefährlich - Abstand zum Gleis UND der Bahnsteigkante halten - Distanz zur Oberleitung >1,50m nicht unterschreiten

Weitere Präventionsinformationen finden Sie auf der Internetseite der Bundespolizei und der Deutschen Bahn. Anmeldungen für den Medientermin bitte per E-Mail an folgende E-Mailadresse: presse.k@polizei.bund.de

