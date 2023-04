POL-HAM: Brand im Pilsholz

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Unbekannte setzten am Sonntagabend, 9. April, auf dem Bockumer Friedhof an der Oberholsener Straße einen Abfallbehälter in Brand. Ein Anwohner bemerkte gegen 23.50 Uhr den Brand und alarmierte die Feuerwehr, die den Behälter löschte. Die Höhe des entstandenen Sachschadens liegt bei etwa 500 Euro. Hinweise zu dem oder den Tatverdächtigen nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder per ...

