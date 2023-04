Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: VW beschädigt - Verursacher flüchtet

Hamm-Rhynern (ots)

Ein geparkter VW ist zwischen Freitag, 7. April, 22 Uhr und Samstag, 8. April, 10 Uhr, an der Eschenbuschstraße von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt worden.

Das Auto war am Straßenrand geparkt und hat Kratzer an den Türen sowie an der hinteren, rechten Stoßstange. Vermutlich hat ein Radfahrer oder eine Radfahrerin den Schaden verursacht.

Der Sachschaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt.

Hinweise zu dem flüchtigen Verursacher nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell