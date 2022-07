Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Heinrichstraße: Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

Darmstadt (ots)

Am Samstag Morgen (02.07.22) ereignete sich um 08:01 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Jogger.

Ein 77-Jährige Mann, überquerte die Heinrichstrasse in Höhe des Schnampelweg und kollidierte mit einem Pkw der die Heinrichstrasse in Richtung B 26 befuhr. Der Jogger wurde hierbei tödlich verletzt. Der 23-Jährige Pkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Für die Versorgung der Verletzten waren Kräfte der Feuerwehr Darmstadt und des Rettungsdienstes eingesetzt. Die Heinrichstrasse musste im Bereich der Unfallstelle mehrere Stunden gesperrt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim 2.Polizeirevier in Darmstadt (06151-969 41210) zu melden.

