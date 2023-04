Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Smartphone aus Hosentasche gestohlen

Hamm-Mitte (ots)

Zwei Unbekannte haben am Donnerstag, 6. April, gegen 17.40 Uhr auf der Weststraße das Mobiltelefon eines Mannes gestohlen.

Einer der beiden Diebe sprach den 58-Jährigen an und fragte ihn nach einer Zigarette. Währenddessen näherte sich die zweite unbekannte Person von hinten und stahl das Smartphone der Marke "Motorola" aus der hinteren Hosentasche des Hammers. Anschließend ergriffen die Diebe zu Fuß die Flucht - einer in Richtung Ritterstraße und der andere in Richtung Nordringpark.

Beide Tatverdächtigen sind männlich, geschätzt zwischen 15 und 16 Jahre alt sowie etwa 1,65 Meter groß und schlank. Der Dieb, der den 58-Jährigen ansprach, hat kurzes, schwarzes Haar sowie auffallend buschige Augenbrauen. Er war mit einem rot-schwarzen Sweatshirt, einer schwarzen Jogginghose und schwarzen Turnschuhen bekleidet.

Der zweite Unbekannte trug blaue Oberbekleidung, eine blaue Jeans und eine dunkle Mütze.

Hinweise zu den Dieben nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell