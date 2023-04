Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Wolfach - Zeugen nach Einbruch in Bankinstitut gesucht

Wolfach (ots)

Nach einem Einbruch in ein Bankinstitut in der Bahnhofstraße, haben die Beamten der Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sind nun auf der Suche nach Zeugen. Zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen drang die unbekannte Täterschaft gewaltsam in das Gebäude ein und brach dabei eine große Zahl von Sparbuchschließfächern auf. Im Anschluss entkam die Täterschaft und hinterließ einen Schaden in derzeit noch nicht abschätzbarer Höhe. Nach der Arbeit von Kriminaltechnikern sind die Beamten der Kriminalpolizei auf der Suche nach Zeugen. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge in besagtem Zeitraum wahrnahm, wendet sich unter der Telefonnummer 0781 21-2820 an die Ermittler der Kriminalpolizei.

/rs

