Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Heftig gewehrt

Rastatt (ots)

Bei einem Polizeieinsatz am Samstagmorgen stießen die Beamten des Polizeireviers Rastatt auf erhebliche Gegenwehr. Gegen 10 Uhr wurde die Polizei aufgrund vermehrter Hilfeschreie aus einem Wohnmobil in der Hohlohstraße alarmiert. An der Örtlichkeit angekommen konnten die Beamten einen 36-Jähigen feststellen, welcher im Inneren des Wagens schreiend an der Türe zerrte. Da ein Betreten des Wohnwagens nicht möglich war, versuchten die Beamten zunächst Kontakt über ein offenes Fenster mit dem aufgebrachten Mann aufzunehmen. Dieser reagierte mit einer Beleidigung und dem gezielten Wurf einer E-Zigarette gegen die Einsatzkräfte. Nachdem er im weiteren Verlauf das Innere des Wagens weiter verwüstet hatte, öffnete er die Hintertüre der mobilen Unterkunft und trat den Beamten mit einer Scherbe in der Hand gegenüber. Den mehrmaligen Aufforderungen, die Scherbe wegzulegen, kam der Mittdreißiger schlussendlich nach und ermöglichte den Einsatzkräften somit die Ingewahrsamnahme. Auch die weiteren Maßnahmen waren von Widerstand und Beleidigungen seitens des Mannes geprägt. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden haben. Er muss sich nun entsprechende Strafverfahren über sich ergehen lassen.

/le

