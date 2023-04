POL-HAM: Wohnungseinbruch

Hamm-Heessen (ots) - Drei Unbekannte brachen in der Nacht zu Ostersonntag, gegen 1.45 Uhr, in ein frei stehendes Einfamilienhaus auf der Straße Sulkshege ein. Anschließend flüchteten die Männer zu Fuß in das Waldgebiet Kappenbusch. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen unter Hinzuziehung von Unterstützungskräften umliegender Behörden, mehrerer Diensthunde sowie eines Polizeihubschraubers hatten leider keinen Erfolg. ...

