Am Mittwoch fuhr ein 83-Jähriger gegen eine geschlossene Bahnschranke in Rottenacker.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Senior mit seinem Toyota gegen 9.45 Uhr in der Kirchbierlinger Straße. Er war in Richtung Kirchbierlingen unterwegs. Hier wurde er wohl von der Sonne geblendet und sah das Rotlicht der Lichtzeichenanlage an dem Bahnübergang nicht. Der Mann fuhr gegen die geschlossene Bahnschranke.

Auf den Bahngleisen näherte sich ein Schienenfahrzeug. Das war glücklicherweise mit Schrittgeschwindigkeit unterwegs und noch rund 50 Meter von dem beschranktem Übergang entfernt. Es konnte noch rechtzeitig anhalten. Bei dem Unfall entstand Schaden am Toyota und an der Bahnschranke. Die Polizei Munderkingen schätzt den Sachschaden auf etwa 400 Euro.

Die Polizei rät:

Die Unfallgefahr wird durch das Blenden der auf- oder untergehenden Sonne wesentlich erhöht. Schmutz auf der Frontscheibe kann das Licht streuen und somit die Blendung verstärken, deshalb sollte man diese stets sauber halten. Man sollte stets ausreichend Abstand halten, da auch der Vorausfahrende geblendet werden könnte und dieser gegebenenfalls unvorhergesehen seine Geschwindigkeit reduziert. Ob Gefahren auf der Fahrbahn, Fußgänger oder Radfahrer: Wenn man von der Sonne geblendet wird, sieht man diese erst später. Die Geschwindigkeit ist deshalb anzupassen.

