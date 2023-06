Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gasthaus durch Brand teilweise zerstört

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Freitag, gegen 15:30 Uhr, erging die Meldung, dass ein Gasthaus in Tautenhain in Flammen stehen soll. Bei Eintreffen der Rettungskräfte bestätigte sich dies. Nach derzeitigen Erkenntnissen rührte der Brandherd von einem Nebengelass, einer Scheune, her. Trotz sofort eingeleiteter Löschmaßnahmen konnte ein teilweises Übergreifen auf das Haupt- und Bettenhaus nicht verhindert werden. Die Kriminalpolizei Jena hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Aktuell wird in alle Richtungen ermittelt. Beim Brandgeschehen wurde eine Person verletzt. Der Sachschaden kann noch nicht abschließend beziffert werden, wird jedoch auf mindestens eine mittlere sechsstellige Summe geschätzt.

