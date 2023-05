Polizei Wolfsburg

POL-WOB: 3 Einbruchsversuche in Mehrfamilienhäuser in Helmstedt

Helmstedt (ots)

Am Samstagvormittag wurden der Polizei Helmstedt 3 beschädigte Haustüren von Mehrfamilienhäusern in der Straße Magdeburger Tor in Helmstedt gemeldet. Eine Überprüfung ergab, dass ein bislang unbekannter Täter augenscheinlich versucht hat, durch Hebeln die Türen zu öffnen. Die weitere Absicht blieb bisher im Unklaren. Der Tatzeitraum erstreckt sich vom Freitagabend bis zur Meldung am Samstag. An allen 3 Türen entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

