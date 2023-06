Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einkaufwagen entwendet

Weimar (ots)

Nicht schlecht staunten am Freitagmorgen Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes in der Marcel-Paul-Straße in Weimar. Hier wurden auf bisher unbekannte Weise insgesamt 20 Einkaufswagen entwendet. Ein zuerst vermuteter Scherz konnte nicht bestätigt werden, da auch im näheren Umfeld die Einkaufswagen nicht wieder aufgefunden werden konnten. Insgesamt hat das Beutegut einen geschätzten Wert von 1250 Euro.

