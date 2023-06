Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pflichtwidrig die Unfallstelle verlassen

Apolda (ots)

Eine 52-jährige VW-Fahrerin befand sich am 03.06.2023 von 11:15 Uhr - 11:25 Uhr in der Marktpassage Apolda, Straße des Friedens zum Einkaufen. Ihr Fahrzeug parkte sie ordnungsgemäß auf dem ersten Parkdeck neben dem dortigen Treppeneingang. Als die Dame wieder zum Fahrzeug zurückkehrte, traute sie ihren Augen nicht und stellte an der Stoßstange hinten rechts und an der Anhängerkupplung Kratzer und Eindellungen fest. Der Sachschaden wird auf ca. 600 Euro geschätzt. Zum Verursacher liegen derzeit Erkenntnisse lediglich zum Fahrzeug vor. Es soll sich wohl um einen Pkw Skoda handeln, Fabrikat, Fabia weißfarben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda, unter der Telefonnummer 03644/541-0, zu melden.

