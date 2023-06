Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Grundschule Stadtroda

Jena (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Freitag in die Milo-Barus-Grundschule im Goetheweg in Stadtroda ein. Mit brachialer Gewalt wurden Türen und Spinde aufgebrochen und damit erhebliche Zerstörungen angerichtet. Die Täter waren offensichtlich auf der Suche nach Bargeld. Zur Zeit ist nicht bekannt, wieviel Geld erbeutet wurde. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Stadtroda unter 036428 640 zu melden.

