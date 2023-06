Polizei Köln

POL-K: 230614-5-K Mordkommission verhaftet 15-Jährigen nach Zeugenhinweis - Fahndungsrücknahme

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung Ziffer 1 vom 10. Juni

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Fahnder einer Mordkommission der Polizei Köln haben heute (14. Juni) gegen 10 Uhr in einer Wohnung in Buchheim einen 15 Jahre alten Kölner festgenommen. Der Jugendliche soll am Freitag (9. Juni) nahe dem Wiener Platz in Mülheim einen Obdachlosen (49) mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben.

Mit Fotos aus der Videobeobachtung hatte die Polizei Köln seitdem öffentlich nach dem geflüchteten Jugendlichen gefahndet. Ein Zeugenhinweis aus der Bevölkerung hatte die Ermittler nun auf die Spur des Verdächtigen geführt. Die Staatsanwaltschaft Köln erwirkte einen richterlichen Haftbefehl gegen den 15-Jährigen, den die Polizisten nun vollstreckten.

Die Polizei Köln bittet um Löschung der veröffentlichten Fotos und Rücknahme der Fahndung. (cg/kk)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell