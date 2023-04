POL-EU: Kupferfallrohr und Blitzableiter gestohlen

Euskirchen (ots) - In der Zeit von Montag (24. April, 11 Uhr) bis Dienstag (25. April, 17 Uhr), wurden in der Kirchstraße und in der Johannesstraße insgesamt sieben geparkten Pkw mittels eines spitzen Werkzeugs zerkratzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen Pressestelle Telefon: 02251/799-203 od. 799-0 Fax: 02251/799-90209 E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de Internet: ...

mehr