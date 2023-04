POL-EU: Ohne Versicherungsschutz und unter Drogeneinfluss unterwegs

Weilerswist (ots) - Von einem Firmengelände in der Metternicher Straße wurde durch einen Unbekannten am Montagabend (24. April) ein Lkw entwendet. Polizeibeamte fanden den Lkw in der Straße An der Vogelrute in Euskirchen. Aus dem Lkw wurden keine Gegenstände entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen Pressestelle Telefon: 02251/799-203 od. 799-0 Fax: 02251/799-90209 E-Mail: ...

