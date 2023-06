Polizei Köln

POL-K: 230615-2-K Postbote bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Köln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw ist auf dem Mauenheimer Gürtel in Köln-Nippes am Mittwochnachmittag (14. Juni) ein 57 Jahre alter Postbote schwer verletzt worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war er mit seinem Fahrrad auf dem Gürtel in Richtung Merheimer Straße unterwegs, als eine Toyota-Fahrerin (23) ihm gegen 13.45 Uhr von hinten auffuhr. Der Radfahrer stürzte und zog sich dabei unter anderem eine Schulterfraktur zu. Die 23-Jährige blieb unverletzt.

Weitere Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Verkehrskommissariats 2 zu melden. (cr/cs)

