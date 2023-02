POL-MS: Neue Versicherungskennzeichen am 1. März 2023 - aus Grün wird Schwarz

Münster (ots) - Am Donnerstagmittag (23.2., 12:50 Uhr) haben Polizeibeamte einen mutmaßlichen Fahrraddieb an der Hörsterstraße festgenommen. Der Tatverdächtige wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster noch heute (24.2.) einem Haftrichter vorgeführt. Ein Zeuge hatte den Tatverdächtigen aus dem vorbeifahrenden Bus heraus beobachtet, wie er am Cheruskerring ...

mehr