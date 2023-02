Polizei Münster

POL-MS: Fahrraddiebstahl am Cheruskerring - Polizisten nehmen mutmaßlichen Täter fest

Münster (ots)

Am Donnerstagmittag (23.2., 12:50 Uhr) haben Polizeibeamte einen mutmaßlichen Fahrraddieb an der Hörsterstraße festgenommen. Der Tatverdächtige wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster noch heute (24.2.) einem Haftrichter vorgeführt.

Ein Zeuge hatte den Tatverdächtigen aus dem vorbeifahrenden Bus heraus beobachtet, wie er am Cheruskerring ein Mountainbike entwendete. Er verständigte unverzüglich die Polizei. Aufgrund der detaillierten Täterbeschreibung und der genauen Fluchtrichtung stellten Polizisten den Mann noch in der Nähe und nahmen ihn fest. Der Tatverdächtige war bereits am Donnerstagmorgen wegen Diebstahlsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell