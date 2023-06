Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Gelegenheit macht Diebe

Gerolstein (ots)

Am 05.06.2023 zwischen 20:00 Uhr und 20:30 Uhr befand sich eine 87-jährige Geschädigte im Garten ihres Anwesens in der Karlshöhe in Gerolstein. Sie hatte den Schlüssel ihres Anwesens auf der Türe stecken lassen. Diese Gelegenheit nutzten bisher unbekannte Täter aus, um sich in das Innere des Anwesens zu begeben und "auf die Schnelle" Wertgegenstände wie Bargeld und Schmuck zu entwenden.

Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

