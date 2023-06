Polizei Köln

POL-K: 230615-5-K/LEV Mutmaßliche Autoknacker auf frischer Tat festgenommen

Köln (ots)

Kölner Zivilpolizisten haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (14.-15. Juni) gegen 23.50 Uhr am Schlagbaumsweg in Holweide zwei 25- und 29-jährige Insassen eines Audi angehalten und kontrolliert. Der A6 Kombi war mit hochpreisigem Werkzeug beladen, für das die Verdächtigen keinen Eigentumsnachweis erbringen konnten.

Ermittlungen zufolge sollen die Männer kurz zuvor auf dem Parkplatz der S-Bahn-Haltestelle "Leverkusen - Manfort" an der Kunstfeldstraße einen Ford Transit der Deutsche Bahn AG aufgebrochen und die darin befindlichen Werkzeuge gestohlen haben.

Die Polizisten fuhren die Festgenommenen zur Vernehmung ins Polizeipräsidium, wo der Jüngere erkennungsdienstlich behandelt wurde. Beide müssen sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verdachts des schweren Diebstahls aus Kfz verantworten. (cg/iv)

