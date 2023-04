Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Kontrollen durch Zivilfahnder/22-Jähriger mit Drogen erwischt

Rüsselsheim (ots)

Zivile Fahnder der Polizeidirektion Groß-Gerau kontrollierten am Montag (17.04.), unterstützt von Beamten der Hessischen Bereitschaftspolizei, in der Zeit zwischen 15.00 und 22.30 Uhr, mit dem Fokus auf Drogenkriminalität zahlreiche Personen in der Innenstadt.

Bei einem gegen 17.30 Uhr am Löwenplatz kontrollierten 22-jährigen Mann wurden, verkaufsfertig abgepackt, knapp 30 Gramm Marihuana, über 60 Gramm Haschisch und wenige Gramm Kokain gefunden. Den 22-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Drogenbesitzes.

Bei zwei weiteren 21 und 23 Jahre alten Männern fanden die Ordnungshüter zudem Kleinstmengen Haschisch und Marihuana. Auch sie erwarten nun entsprechende Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell