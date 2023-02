POL-DA: Viernheim: Polizei lädt zur Fahrradcodierung ein/Anmeldung notwendig

Darmstadt (ots) - Ein in einer Tiefgarage in der Grundstraße geparktes Auto geriet zwischen Freitag (10.2.) und Sonntag (12.2.) in das Visier Krimineller. Nach ersten Erkenntnissen gelangten die Täter gewaltsam in den Innenraum, suchten dort nach Beute und machten sich an dem Kabelbaum zu schaffen. Auch die Motorhaube, eine Scheibe und das Kennzeichen wurden ...

