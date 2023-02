POL-EL: Meppen - Brand im Keller eines Einfamilienhauses

Lingen (ots) - Gestern gegen 19.50 Uhr betrat ein 33-Jähriger einen Kiosk in der Straße Willy-Brandt-Ring in Lingen. Unter Vorhalten eines Messers verlangte er von der Angestellten die Herausgabe von Bargeld. Anschließend flüchtete er mit der Beute in unbekannte Richtung. Der 33-Jährige konnte im Rahmen der Fahndung wenige Stunden nach der Tat festgenommen werden. Auf Antrag der StA Osnabrück erließ das Amtsgericht ...

