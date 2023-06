Polizei Köln

POL-K: 230616-1-K 82-jährige Fußgängerin bei Verkehrsunfall in Vogelsang lebensgefährlich verletzt - Klinik

Köln (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Freitagmorgen (16. Juni) ist eine Fußgängerin (82) in Köln-Vogelsang lebensgefährlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen soll die 82-Jährige gegen 7.15 Uhr auf Höhe der Haltestelle Wolffsohnstraße die Venloer Straße überquert haben und dabei von einem stadtauswärts fahrenden VW einer 65-jährigen Kölnerin erfasst worden sein. Das Kölner VU-Team ist zur Spurensicherung im Einsatz. Auf Grund von Zeugenangaben prüfen die Ermittler, ob die Seniorin an der Fußgängerampel bei "Rot" die Venloer Straße betreten haben könnte. Die Venloer Straße ist aktuell für die Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt. (sw/cs)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell