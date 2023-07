Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf nach Tageswohnungseinbrüchen

Gotthun (ots)

Am 12.07.2023 ist ein bislang unbekannter Tatverdächtiger in mehrere Häuser in der Lindenallee in 17207 Gotthun eingedrungen, um Diebstahlsdelikte zu begehen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hat der Tatverdächtige drei Häuser durch nicht verschlossene Türen betreten und im Anschluss das Mobiliar in den Räumlichkeiten nach Bargeld durchsucht. In einem Fall befanden sich die Bewohner im Garten. Hier kann die Tatzeit auf 11:00 - 11:45 Uhr eingeschränkt werden. Als die Bewohner wieder im Haus waren, bemerkten sie die geöffneten Schubladen im Untergeschoss und den entwendeten Schmuck und Bargeld im Wert von ca. 360 Euro im Obergeschoss. In einem anderen Haus war die Tatzeit ebenfalls zur Mittagszeit. Die Bewohnerin befand sich in der Küche, als sie gegen 11:10 Uhr ungewöhnliche Geräusche wahrnahm. Sie ging nachschauen und da stand plötzlich ein unbekannter Mann vor ihr und fragte in gebrochenem Deutsch nach einer Pension oder einem Hotel. Anschließend verließ er das Haus wieder.

Der bislang unbekannte Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 1,60m groß, schlank und sportlich, dunkle Stoppelhaare, dunkle Augen, dunkle Kleidung, wobei der Pullover einen auffälligen neongrünen Streifen quer über die Brust hatte.

Die Ermittlungen wegen der Wohnungseinbruchsdiebstähle wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Röbel aufgenommen. Die Ermittler haben bereits erste Zeugenbefragungen nach auffälligen Fahrzeugen und Personen durchgeführt. Diese Hinweise werden derzeit ausgewertet. Dazu werden weitere Zeugen gesucht. Wer am gestrigen 12.07.2023 um die Mittagszeit, also zwischen 11:00 und 13:00 Uhr Personen oder Fahrzeuge in Gotthun und Umgebung gesehen hat, die da nicht hingehören oder sich auffällig verhalten haben, meldet sich bitte bei der Polizei in Röbel unter 039931-848 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell