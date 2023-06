POL-SO: Versuchter Automatenaufbruch

Möhnesee (ots) - In der Nacht von Mittwoch (07.06.) auf Donnerstag wurden Feuerwehr und Polizei gegen 02.50 Uhr zu einem Brandgeschehen in Körbecke gerufen. In einem Wirtschaftgebäude, welches unmittelbar an ein Wohnhaus an der Kolpingstraße angrenzt, war ein Feuer ausgebrochen. Der Brand in der Scheune konnte rechtzeitig gelöscht werden, sodass das Wohngebäude nicht in Mitleidenschaft gezogen wurde. In der Scheune ...

mehr