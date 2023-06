Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Körbecke - Brandgeschehen

Möhnesee (ots)

In der Nacht von Mittwoch (07.06.) auf Donnerstag wurden Feuerwehr und Polizei gegen 02.50 Uhr zu einem Brandgeschehen in Körbecke gerufen. In einem Wirtschaftgebäude, welches unmittelbar an ein Wohnhaus an der Kolpingstraße angrenzt, war ein Feuer ausgebrochen. Der Brand in der Scheune konnte rechtzeitig gelöscht werden, sodass das Wohngebäude nicht in Mitleidenschaft gezogen wurde. In der Scheune waren Abfalltonnen, Holz und diverses Inventar abgestellt. Es entstand nicht unerheblicher Sach- und Gebäudeschaden. Personen wurden nicht verletzt. Die im Anschluss an die Brandbekämpfung eingeleiteten Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung. Sie werden in gebotenem Umfang fortgesetzt. (sn)

