POL-PDPS: Glas des Außenspiegels eines Pkw in der Simter Straße gestohlen

Am Montag, kurz vor Mitternacht, meldete eine Zeugin, dass sich zwei Personen verdächtig bei einem in Höhe Simter Straße 20 geparkten Pkw herumgedrückt und an dessen Außenspiegel hantiert hätten. Die beiden dunkel gekleideten Männer seien dann zu Fuß in Richtung Wasgau abgehauen. Vor Ort wurde festgestellt, dass das Spiegelglas des rechten Außenspiegels eines Seat Leon entwendet worden war.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

